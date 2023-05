O Dia Mundial da Esclerose Múltipla é celebrado esta terça-feira, dia 30 de maio e em Portugal a Clínica de Reabilitação Neurológica e Saúde Mental, Centro CEREBRO, anunciou uma nova terapia única no mundo que utiliza interface cérebro-computador.

Em comunicado enviado às redações Centro CEREBRO refere que este tratamento inovador se chama recoveriX e que "os pacientes aos quais já foi aplicada esta terapia apresentaram visíveis melhorias nas suas funções, nomeadamente, conseguem andar melhor, mais depressa e têm uma maior coordenação".

O criador desta terapia é o médico Christoph Guger, fundador da g.tec medical engineering GmbH (uma empresa que comercializa produtos que facilitam terapias como as de doenças neorológicas), sublinha que “quando os pacientes recebem este tratamento, muitas vezes, começam a andar sem bengala”, sendo que o objetivo do tratamento é tornar os pacientes "mais capazes".

De acordo com a clínica, o recoveriX ajuda os pacientes a tratar a espasticidade, o que resulta numa melhor locomoção, maior concentração, capacidade de memória e controlo da bexiga. Além disso, também que melhora o síndrome de fadiga e a fala, uma vez que alivia os músculos faciais afetados, permitindo assim que os pacientes falem mais alto e com mais clareza.

Este tratamento resulta da combinação de três terapias, nomeadamente a Imaginação Motora (IM), através da qual o paciente imagina o movimento da mão enquanto o recoveriX mede a sua atividade cerebral através de sinais EEG (eletrodos de superfície colocados no couro cabeludo), a Realidade Virtual (RV), onde a imaginação conduz a uma simulação virtual do membro imaginado no ecrã, e a Estimulação Elétrica (FES), em que o movimento imaginado torna-se um movimento real através da estimulação dos seus músculos afetados e sem qualquer dor.

Os doentes fazem normalmente 25 sessões terapêuticas onde imaginam movimentos das mãos ou das pernas um total 8.000 vezes. Cada sessão tem a duração de 50 minutos e podem ser realizadas três a seis sessões por semana, até dois tratamentos por dia.

Atualmente a terapia recoveriX está disponível em 14 países, nomeadamente Áustria, Canadá, Finlândia, Alemanha, Hong Kong, México, Países Baixos, Nigéria, Portugal, Eslovénia, Espanha, Croácia, Israel e Tailândia. Em Portugal, a terapia tem vindo a ser aplicada a diversos pacientes através do Centro CEREBRO, a primeira e única clínica de Neurorreabilitação e Saúde Mental com certificação para aplicação desta terapia.

Recorda-se que a Esclerose Múltipla é uma doença crónica, autoimune, inflamatória e degenerativa que afeta o Sistema Nervoso Central, incluindo o cérebro e a espinal medula. Os estudos científicos mais recentes referem que a Esclerose Múltipla afeta cerca de 2.8 milhões de pessoas em todo o Mundo. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 8.000 pacientes com uma vasta gama de sintomas, incluindo vários efeitos nas funções motoras, que limitam gravemente a sua qualidade de vida. Paralelamente, o pico da doença acontece por volta dos 30 anos, tendo o diagnóstico um grande impacto em termos pessoais, familiares e profissionais. O objetivo deste tipo de tratamentos é retardar a progressão da doença.