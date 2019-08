“Aqui está como um dia normal, ou até mais. Quais serviços mínimos, quais 50%? Isto aqui está tudo a 100%”, afirmou José Rego, um dos coordenadores do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP).

Pelas 10:00, continuavam a entrar e sair camiões da Refinaria da Petrogal no concelho de Matosinhos, distrito do Porto, e os cerca de 40 trabalhadores do piquete de greve no exterior saudaram o um breve “buzinão” vindo do interior, segundo constatou a Lusa no local.

A essa hora, um dos camiões que se dirigia à refinaria parou junto ao piquete de greve, tendo o motorista saído para cumprimentar os colegas e mostrar um papel onde se lia: “estou em greve e sou obrigado a trabalhar”.

“Em quase 20 anos de descontos, este é o pior dia da minha vida de trabalho. Sinto-me de mãos atadas, não sinto liberdade nem democracia. Estamos só a pedir que o nosso salário base seja aumentado”, explicou aos jornalistas o motorista que se apresentou como Virgílio.

O trabalhador disse estar “em greve” e “a cumprir com os serviços obrigatórios”.