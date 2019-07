Por estes motivos, o diretor do DCIAP, Albano Pinto, decidiu agora fixar “o prazo de três meses, contados a partir da devolução dos elementos probatórios em poder das autoridades suíças e apreendidos à ordem dos autos”, para a conclusão do inquérito, o que, na prática, faz depender a conclusão da investigação da entrega pelas autoridades helvéticas dos elementos probatórios aguardados pela justiça portuguesa.

No final de março, foi divulgado pela PGR que a investigação ao Universo Espírito Santo compreendia um processo principal ao qual estavam juntos 252 outros processos, tendo o caso 41 arguidos (nacionais e estrangeiros, oito dos quais entidades) e exigido a realização de 199 audições em Portugal, nos Estados Unidos, Suíça e Espanha.

Na altura, tinha sido já efetuadas 111 buscas em Portugal, Espanha, Macau e Suíça, sendo que o produto das buscas abrangeu, para além de suportes documentais em papel, cerca de 100 milhões de ficheiros informáticos relativos a sistemas operativos bancários, sistemas de contabilidade, contratos, documentos contabilísticos, documentos de natureza bancária e transmissão escrita de comunicações entre, designadamente, Portugal, Suíça, Luxemburgo, Panamá, Dubai, Espanha, e redigidos em inglês, francês e espanhol.

O inquérito ao Universo Espírito Santo tem por objeto a investigação das condições que determinaram a resolução do Banco Espírito Santo, a insolvência da Espírito Santo Internacional, da Rioforte, da ES Control, da ESFIL e da Espírito Santo Financial Group, no Luxemburgo, bem como da liquidação do Banque Privée Espírito Santo, na Suíça, a liquidação do ES Bank of Panama, no Panamá, e o ES Bankers Dubai, nos Emiratos Árabes Unidos.

"Constitui objeto de investigação, no processo em causa, um conjunto de factos que admitem o juízo de que possam ter sido cometidos crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva no setor privado, corrupção com prejuízo no comércio internacional, branqueamento de capitais, infidelidade e associação criminosa", avançou então a PGR.

A investigação abrange a matéria referente ao papel comercial, bem como a eventual existência de crime em processos de concessão de crédito bancário, na subscrição de dívida por investidores institucionais, quer no BES quer noutras unidades bancárias do Grupo Espírito Santo, no estrangeiro, em que se incluem cidadãos nacionais.

A PGR referiu então que desde maio de 2016 as autoridades portuguesas aguardam "o cumprimento de cartas rogatórias enviadas à Suíça no contexto das investigações conjuntas, incluindo o produto de buscas e audições requeridas, que se têm por determinantes para a prolação do despacho que porá termo ao processo".

A investigação é dirigida por magistrados, no âmbito de uma equipa especial constituída com elementos do Banco de Portugal, da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, elementos da Polícia Judiciária, da PSP, do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR, da Inspeção-Geral de Finanças da Autoridade Tributária e da Unidade de Apoio do DCIAP.