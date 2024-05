Metade do valor destina-se a defesa aérea e o restante na compra de artilharia, granadas e minas, segundo afirmou Rasmussen no final de uma reunião da comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros, na qual a medida do Governo recebeu o apoio da maioria dos deputados.

“É um pacote bastante grande, somos atualmente o país que fornece o maior apoio militar à Ucrânia em termos proporcionais”, disse Rasmussen.

Trata-se do 18.º pacote de ajuda aprovado pela Dinamarca desde o início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, e impõe como condição que parte do apoio seja gasta em compras diretas às indústrias de defesa ucranianas.

Em março do ano passado, o parlamento dinamarquês aprovou o Fundo Ucrânia, com uma dotação de 64,8 mil milhões de coroas dinamarquesas (8,684 mil milhões de euros) para ser usado entre 2023 e 2028.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.