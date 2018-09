A companhia dinamarquesa de energia Ørsted anunciou esta quinta-feira a inauguração do maior parque eólico marinho do mundo, que fica no mar da Irlanda.

Localizado perto da ilha britânica de Walney, o parque Walney Extension tem 145 km2 de extensão, com 87 turbinas eólicas capazes de produzir 659 MW e abastecer 600 mil casas, informou o grupo em comunicado. Além da sua grande superfície, o parque "representa um passo importante na visão da Ørsted de um mundo que funciona inteiramente graças às energias verdes", disse Matthew Wright, chefe da subsidiária britânica. Walney Extension é o 11º parque eólico offshore que a empresa possui no Reino Unido. Em mais de dez anos, a Ørsted (antiga Dong Energy) abandonou progressivamente o carvão e o petróleo, que era a sua principal atividade, para favorecer as energias renováveis. Desde 2006, o grupo reduziu as suas emissões de CO2 em 52% e, em maio de 2017, vendeu as suas atividades de produção de petróleo e gás para a empresa suíça Ineos. Em junho, a Ørsted também anunciou a sua intenção de vender as atividades de distribuição de eletricidade na Dinamarca para se concentrar no mercado internacional de energia renovável. O parque Walney Extension é propriedade da Ørsted (50%) e dos fundos de pensão dinamarqueses PKA (25%) e PFA (25%).