O Dia da Criança celebra-se esta quinta-feira em Portugal e, um pouco por todo o país, existem inúmeras atividades para toda a família, mas especialmente dedicadas aos mais pequenos.

Este dia foi estabelecido oficialmente em 1950 na sequência do congresso da Federação Democrática Internacional das Mulheres, realizado em 1949, em Paris, segundo o Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Em Portugal e à semelhança de vários países, o dia escolhido foi precisamente o dia 1 de junho, que existe com o objetivo de sensibilizar para os direitos das crianças, e para a necessidade de promover uma melhoria das condições de vida, tendo em vista o seu pleno desenvolvimento.

Mas afinal o que fazer neste dia? O Sapo24 reuniu algumas sugestões um pouco por todo o país:

Lisboa

Escola de Trânsito da Serafina e Parque Recreativo do Alto da Serafina - Neste dia a Câmara Municipal de Lisboa vai promover várias atividades de forma gratuita dirigidas a crianças até aos 12 anos. As atividades contam com a colaboração de parceiros como a Federação Portuguesa de Ciclismo, a Associação LxCycling e a EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa.

Entre as 15:oo e as 18:oo horas, há circuitos de bicicleta, jogos pedagógicos e a apresentação do livro infantil "O Velocidades, o Cadeirinhas e os seus Sete Amigos", pelo seu autor, Nuno Vilaranda.

Castelo de São Jorge - O Castelo vai organizar o "Festival do Brincar" juntamente com o Estrelas & Ouriços dedicado à brincadeira "de agora e de antigamente", referem na agenda oficial.

A entrada no festival custa 3,5 euros mais a entrada no castelo (grátis para quem vive em Lisboa).

O monumento da cidade organiza ainda a atividade "Os pavões que habitam o Castelo" em conjunto com os veterinários da Exoclinic – a Clínica Veterinária de Animais Exóticos. O objetivo é dar a conhecer aos mais novos um pouco da biodiversidade do Castelo de São Jorge.

Esta atividade acontece às 18:30 e dura aproximadamente uma hora estando sujeita a marcação e tendo um custo de 4 euros. Deve marcar através do email servicoeducativo@castelodesaojorge.pt ou do telefone +351 218 800 620.

Pavilhão do Conhecimento - O Centro Ciência Viva organizou um programa muito especial dedicado aos cientistas de palmo e meio, com atividades espaciais, workshops, pinturas faciais, teatro e muito mais. Tudo à volta da ciência.

Sublinha-se que para crianças até aos 11 anos a entrada é gratuita na área expositiva. As atividades do programa são de acesso livre, mediante a lotação do espaço.

Oceanário de Lisboa - O Oceanário celebra o Dia da Criança oferecendo a entrada aos mais pequenos, na compra de um bilhete de adulto (13-64 anos) ou de + 65 anos no dia 1 de junho.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Oceanário de Lisboa ou diretamente no site.

Feira do livro de Lisboa - A Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII voltou a Lisboa desde o dia 25 de maio e ficará até 13 de junho. Neste dia especial existem inúmeras atividades dedicadas a crianças todas elas gratuitas.

Universidade de Lisboa - A Universidade de Lisboa organiza o concerto "Lagarto Pintado", no Salão Nobre da Reitoria, no dia 1 de junho, às 19h30.

Os protagonistas deste concerto são os Ensemble Darcos e pelo Coro Infanto-juvenil da Universidade de Lisboa. Neste espetáculo de entrada livre, as crianças e famílias vão puder ouvir desde versos de Luís Vaz de Camões (c.1524-c.1580) ao cancioneiro tradicional do universo infantil português.

Jardim Zoológico - Nos dias 1, 3 e 4 de junho, logo após as bilheteiras, apanha-se o passaporte Lidl e viajar pelos quatro cantos do mundo para conhecer as mais interessantes curiosidades sobre as diferentes espécies. Sob o mote das crias e a sua alimentação, as crianças vão poder seguir pista a pista e encontrar a palavra escondida para descobrir o tesouro que o parceiro Lidl tem para oferecer.

Já no dia 3 de junho, a Patrulha Pata entra em ação pela sensibilização de miúdos e graúdos para a importância de salvar as espécies e os seus habitats. Marshall e Chase são os dois justiceiros de serviço que neste dia marcam encontro com os visitantes junto à Baía dos Golfinhos pelas 10:30 e 14:00, e prometem tornar ainda mais mágica a visita.

Para além destas ações, no dia 4 de junho pode também conhecer o espaço MEO Kids onde às pinturas faciais e algodão doce se junta a sensibilização da PSP para um verão seguro em família.

Além disso, nos dias 3 e 4 de junho, a TAP quer por os visitantes com a cabeça nas nuvens e preparou para isso um divertido jogo para testar a destreza e pontaria dos visitantes. No jogo “Prova que és um bom Piloto”, cada criança vai construir o seu próprio avião de papel personalizado com autocolantes e testar as habilidades por entre as nuvens.

Sintra

Festival Imaginário 2023 - A Câmara Municipal de Sintra assinala o Dia Mundial da Criança com uma programação dedicada aos mais novos, com especial destaque para o Festival Imaginário, na Quinta da Ribafria.

Este evento acontece nos dias 3 e 4 de junho, das 10:00 às 18:00. Trata-se de um projeto da Byfurcação – Associação Cultural, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, que pretende unir várias gerações em torno das artes e da natureza.

O valor do bilhete varia entre os 5 e os 10 euros.

Espetáculo “As estrelas lavam os teus pés”, no Centro Cultural Olga Cadaval - Realiza-se no dia 4 de junho, pelas 16:00. Neste espetáculo, inserido no "Ciclo A Música Também Dança", Sara Anjo e Madalena Palmeirim propõem ao público infantil uma visão do universo intrigante e desafiador do pintor Hieronymus Bosch, através do seu quadro Jardim das Delícias.

As reservas podem ser feitas aqui. O evento é gratuito.

Casa da Cultura Lívio de Morais - Neste espaço acontece a 2.º Mostra do Brinquedo de Antigamente, para conhecer de 31 de maio a 25 de junho, gratuitamente. Nesta mostra é possível observar carrinhos, piões, berlindes, miniaturas de loiças, mobiliário e ferramentas, bem como brinquedos de madeira, plástico e em ferro, das décadas de 1960, 1970 e 1980.

Além disso, de 1 a 9 de junho a programação da Casa da Cultura Lívio de Morais é dedicada às crianças com jogos tradicionais, animações, construção de figuras em pasta de moldar, desenhos e pinturas faciais.

Lourinhã

Dino Parque Lourinhã - O Dino Parque também vai celebrar este dia com o novo percurso “Idade do Gelo” e as habituais exposições, sendo que os mais novos tem desconto.

Para celebrar o Dia da Criança, no fim de semana de 3 e 4 de junho, a Mascote Lori vai andar pelo parque a cumprimentar e animar os visitantes, e não vem só, porque com ela vêm ofertas para todas as crianças presentes. Para celebrar esta data parque oferece, durante o fim de semana, a visita guiada às crianças quando acompanhadas por um adulto.

Além disso no dia 1 de junho será lançada a 3ª Moeda da coleção Dinossauros de Portugal, em parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), o Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã (GEAL) e o Aspiring Geoparque Oeste. A sessão de apresentação decorrerá no espaço museológico do Dino Parque pelas 11:00, junto à réplica do Miragaia longicollum o dinossauro representado nesta moeda. A presença na sessão de apresentação exige confirmação prévia.

Recorde-se que este é o maior museu ao ar livre em Portugal e na Europa, com quase 200 modelos à escala real, com seis percursos diferentes, correspondentes aos diferentes períodos da história dos dinossauros e do planeta Terra, há muito para ver.

Coimbra

Casa Municipal da Cultura - Às 10:00, a Biblioteca Municipal de Coimbra promove, na Sala Polivalente da Casa Municipal da Cultura, o espetáculo de teatro “Ulisses”, pela Loucomotiva – Grupo de Teatro de Taveiro, a partir da obra de Maria Alberta Menéres. A iniciativa dirige-se ao público escolar.

Ás 14:00 tem lugar, na Sala Polivalente, o espetáculo musical “O Livro das Canções”, pelo Grupo Pirata Gau&Friends, um projeto artístico multidisciplinar vocacionado para o público infantil, que transmite uma mensagem ecológica, pedagógica e cultural. “O Livro das Canções” é um espetáculo criado a partir do livro e álbum com o mesmo nome, que conta histórias, com recurso a músicas, pinturas, vídeos, teatro, dança, yoga e outras surpresas.

Ás 18:00, na Biblioteca Infantil decorre a sessão “Contos e mais contos”, dirigida a crianças dos 3 aos 5 anos, para a qual é necessária inscrição. A Biblioteca Infantil/Ludoteca é um espaço que alia a promoção da leitura vocacionada para o público infantojuvenil às atividades lúdicas.

Das 10:00 às 19:30 estará patente uma mostra de 14 espantalhos, concebidos com recurso a matérias recicláveis, até ao dia 30 de junho. Intitulada “O Espantalho”, a exposição resulta de um desafio lançado pelo Centro de Apoio ao Sem Abrigo (IPSS) a jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico, no âmbito da parceria estabelecida entre o projeto “Cultivar Futuros”, do Programa Bairros Saudáveis e o projeto CLDS 4 G Moviment@ções – Movimentos para uma Cidadania Ativa, os quais têm como entidade executora o Centro de Apoio ao Sem Abrigo (IPSS).

A participação nas ações implica inscrição, junto da Biblioteca Infantil, através do telefone n.º 239702630 ou via e-mail biblioteca.infantil@cm-coimbra.pt.

Parque Verde do Mondego - Na biblioteca de jardim “Ler ao Cubo”, abre excecionalmente as suas portas na quarta-feira, das 14:00 às 19:00 e vai haver uma demonstração da execução de um postal bordado a partir de materiais reciclados. A iniciativa é dinamizada pela Chronospaper.

Também neste espaço “Ler ao Cubo” decorre uma sessão de contos.

Museu Municipal de Coimbra - O Museu estende a programação para comemorar o Dia da Criança até sexta-feira, dia 3 de junho, propondo visitas encenadas e uma oficina de pintura. Entre quarta e sexta-feira, a Torre de Anto, a Torre de Almedina e o Edifício Chiado servem de cenário a visitas encenadas, cujas personagens deambularão pelos três núcleos museológicos realçando aspetos da história e da cultura locais que os espaços exibem aos seus visitantes. As visitas são dirigidas a grupos do ensino pré-escolar e do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico.

Os mais pequenos começam o périplo na Torre de Anto, onde serão recebidos por Augusto Hilário (compositor, tocador e cantor do Fado de Coimbra), seguindo num percurso até à Torre de Almedina, onde os espera D. Sesnando Davides (governador de Coimbra no século XI), culminando a visita encenada no Edifício Chiado, com um encontro com Elisa Eugénia (figura central do “Retrato da Viscondessa de Menezes, mãe do pintor”, da Coleção Telo de Morais).

Depois da visita conduzida pelas três figuras de referência do Museu Municipal, os participantes continuam o seu circuito até ao Centro de Arte Contemporânea de Coimbra para participarem na oficina de pintura inspirada na obra do pintor Jackson Pollock.

A participação nas ações que decorrem nos núcleos do Museu Municipal de Coimbra está sujeita a marcação prévia, através do telefone n.º 239840754 ou via e-mail museu.municipal@cm-coimbra.pt

Convento São Francisco - A música vai fazer parte da oferta da programação infantil no Convento São Francisco com várias performances musicais e um concerto, gratuitos, para crianças que frequentam as escolas do 1.º ciclo do ensino básico de Coimbra. Os espetáculos vão estar a cargo de crianças e jovens da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra (EACMC).

Ás 18:30 A Sala D. Afonso Henriques acolhe o “Concerto da Criança”, que pretende comemorar a efeméride com a presença do projeto Orquestra Geração-Coimbra e do Coro Infantil da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra. Um concerto feito por crianças para crianças, com entrada é gratuita, mediante o levantamento prévio de bilhete, até ao máximo de 2 bilhetes por pessoa, na Bilheteira do Convento São Francisco. Não são aceites reservas e a lotação é limitada.

Informações: 239857191; bilheteira@coimbraconvento.pt.

Portugal dos pequenitos - De 1 a 4 de junho o Portugal dos Pequenitos celebra o Dia da Criança com animação de rua, workshops, magia e muito mais.

O programa especial para este dia chama-se "ARTES NO PARQUE" e organizado pelo Serviço Educativo do Portugal dos Pequenitos.

Porto

SEA LIFE - A porquinha mais célebre do mundo, a PEPPA vai ter um terrário interativo com ovos de diversas espécies no SEA LIFE do Porto.

No Dia da Criança pode levar os mais novos ao aquário do Porto entre as 10:00 às 18:00. A Peppa faz a visita habitual nos dias úteis, às 14:00 e às 16:00, e nos feriados e fins-de-semana também às 10h30. Os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

Museu FC Porto - É só no dia 4, mas vale sempre a pena experimentar. No primeiro domingo de cada mês, no ambiente mágico e cheio de momentos de sociabilizarão e conhecimento na Terra do Dragão, o Indy conduz a Música com Dragõezinhos para participar em família.

A interação entre personagens e público também se destaca neste evento, organizado pelo Museu Futebol Clube do Porto, em parceria com a Trupe Sons em Cena. As sessões estão sujeitas a regras de lotação máxima e são dirigidas a todas as crianças até aos 4 anos de idade e respetivos acompanhantes.

Os bilhetes estão disponíveis aqui.

Festa da Criança 2023 - A Câmara Municipal do Porto organiza a "Festa da Criança 2023" que terá direito a peças de teatro, números de circo, histórias para contar e cantar, atividades científicas e oficinas para todos.

A autarquia vai dinamizar várias atividades com a empresa municipal Ágora e a celebração vai espalhar-se por escolas públicas e instituições do concelho.

Braga

Iniciativa 'Dias de Festa em Tibães' - Nos dias 3 e 4 de Junho a Câmara de Braga convida os mais jovens a aventurar-se pela Cerca do Mosteiro de Tibães.

São várias atividades e o programa pode ser consultado aqui.

Braga Parque - No dia 3 de junho, pelas 15h, celebrem o Dia da Criança com a magia da aprendizagem através da música com “As Canções da Maria”.



Uma atividade consebida e realizada pela conhecida educadora Maria de Vasconcelos, irá encantar pais e filhos neste dia oferecendo uma oportunidade de aprender e celebrar a história de Portugal de uma maneira lúdica.

Este é um evento gratuito na escadaria do shopping. O programa pode ser consultado aqui.

Algarve

Parque do Ribeiro em Albufeira - O Município de Albufeira convida as crianças do concelho para, nos próximos dias 29, 30 e 31 de maio e 1, 2 e 3 de junho, viajarem até ao "Vale Encantado", no Parque do Ribeiro, junto à Rotunda dos Descobrimentos, para participarem nas comemorações do Dia da Criança, que integra um programa com animação.

Os mais novos vão ter direito a insufláveis, uma viagem no comboio lagarta, malabarismo, photospot, animação, street food e outras surpresas divertidas.