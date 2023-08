O Vaticano anunciou hoje a nomeação do bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Rui Valério, como novo patriarca de Lisboa, sucedendo a Manuel Clemente, que pediu a resignação por limite de idade.

Rui Valério, de 58 anos, é natural de Urqueira, no concelho de Ourém, tendo sido ordenado padre em 1991, em Fátima.

Pertencente aos Missionários Monfortinos, foi o primeiro padre português daquela congregação a ser ordenado bispo.

Numa nota publicada na página do Ordinariato Castrense na Internet, é destacada a “dedicação e compromisso (…) verdadeiramente inspiradores” de Rui Valério nos anos em que este na diocese das Forças Armadas e das Forças de Segurança.

Manuel Clemente será Administrador Apostólico do Patriarcado de Lisboa até à tomada de posse canónica do novo patriarca, que está marcada para 02 de setembro, sábado, às 11:00, na Sé Patriarcal, diante do Cabido.

A entrada solene tem lugar no dia seguinte, domingo, dia 03 de setembro, às 16:00, no Mosteiro dos Jerónimos.