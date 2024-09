Como a reunião, maracada para as 17:00 locais (16:00 de Lisboa) é por videoconferência e é informal, não são esperadas decisões por parte dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE.

No entanto, o encontro vai servir para os governantes discutirem o agravamento das tensões no Médio Oriente, com o conflito entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah a alastrar, e o que pode ser feito por parte do bloco comunitário, avançou um porta-voz da Comissão Europeia.

Israel anunciou no sábado a morte num bmde Hassan Nasrallah , o homem que encabeçava o Hezbollah e a organização terrorista confirmou a morte do líder pouco depois.

Entretanto, Fatah Sharif, responsável do movimento islamita palestiniano Hamas no Líbano também morreu durante um bombardeamento israelita.

Os massacres cometidos pelo Hamas em território israelita a 07 de outubro de 2023, com cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de pessoas raptadas, desencadearam uma retaliação israelita contra o grupo na Faixa de Gaza.

Segundo o Hamas, os ataques israelitas fizeram mais de 41 mil mortos.

Desde os ataques do Hamas, o Hezbollah tem atacado o norte de Israel, obrigando dezenas de milhares de pessoas a abandonarem as suas casas.

Nas duas últimas semanas, Israel aumentou os ataques a alegados alvos do Hezbollah no Líbano, uma escalada que segundo as autoridades libanesas já provocou mais de 1.500 mortos e cerca de um milhão de deslocados.