Segundo revelou a deputada socialista Susana Amador, os decretos setoriais “irão a Conselho de Ministros no dia 13 de setembro”, mas desde 2016 que a lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais e os diplomas de cada área têm sido negociados com os municípios e as freguesias.

“Da nossa parte, da parte do grupo parlamentar [do PS], entendemos que esta reforma precisa de serenidade, precisa de confiança, e precisa acima de tudo de fazer o seu caminho, num dos países que é um dos países mais centralistas da União Europeia”, salientou a deputada socialista.

O grupo parlamentar do PS respondeu desta forma ao requerimento do CDS-PP, que quer ouvir “com urgência” na Assembleia da República o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sobre a descentralização de competências para as autarquias.

A deputada socialista notou que, tal como resultou do acordo com o PSD, a lei-quadro da descentralização será “uma reforma gradualista”, permitindo que “os municípios vão aderindo em função das áreas que entenderam que são as áreas mais importantes” e “para as quais estão melhor preparados ou apetrechados”.

Nesse sentido, 2019 e 2020 vão ser “anos de transição”, só se efetivando as transferências de competências a 01 de janeiro de 2021.

Além da discussão para a aprovação da lei-quadro, o Governo também negociou a revisão da Lei das Finanças Locais com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e com a Associação Nacional de Freguesias (Anafre), com quem tem vindo a consensualizar os cerca de 20 diplomas setoriais.