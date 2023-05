O representante da União Europeia (UE) na Geórgia, Pawel Herczynski, apresentou hoje, juntamente com os restantes embaixadores europeus acreditados neste país, um protesto junto do Governo de Tbilissi pelo restabelecimento dos voos diretos com a Rússia.

“Tivemos uma conversa muito aberta e sincera com o vice-primeiro-ministro [Levan Davitashvili]. Transmitimos-lhe a nossa posição, acordada pelos 27 países da UE, sobre o restabelecimento dos voos diretos entre a Rússia e a Geórgia”, afirmou em declarações à imprensa. “Lamentamos a decisão do Governo georgiano de aceitar voos diretos da Rússia”, acrescentou. De acordo com Herczynski, a decisão de Tbilissi “contradiz a posição de isolar a Rússia e pressioná-la para mudar a sua atitude de conduzir uma guerra cruel e agressiva contra a Ucrânia”. O diplomata observou que “a Rússia tomou uma decisão unilateral de restaurar os voos, mas isso exigia a aprovação do Governo georgiano”, o que a UE desaprova. Herczynski afirmou ainda que “agora é difícil dizer em que medida este caso afetará a concessão à Geórgia do estatuto de país candidato à adesão à UE”, referindo apenas que “a evolução da situação não é positiva”. Por sua vez, Davitashvili disse à imprensa que “a posição da Geórgia não pode ser vista da mesma forma que a posição de outros países, pois a sua situação é especialmente difícil”. “A Geórgia faz fronteira com a Rússia e 20% do nosso território é ocupado pela Rússia”, explicou. Por esta razão, “o contexto da Geórgia difere do contexto dos países da UE”, acrescentou. Os voos diretos entre a Rússia e a Geórgia foram retomados em 19 de maio, depois de uma suspensão que durava desde junho de 2019 e Moscovo também permitiu que cidadãos georgianos visitassem a Rússia sem visto. Após o restabelecimento dos voos, a oposição georgiana saiu às ruas para protestar e mostrar o seu desacordo. O Presidente russo expressou na sexta-feira a sua surpresa com essa reação, que descreveu como “totalmente inesperada”. Vladimir Putin destacou que “as autoridades georgianas exigiram repetidamente a isenção de vistos e a retoma dos voos normais”. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram