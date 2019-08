As condecorações serão entregues em Díli pelo presidente da Assembleia da República portuguesa, Eduardo Ferro Rodrigues, em nome de Marcelo Rebelo de Sousa, numa cerimónia no dia 31 de agosto, confirmou à Lusa a mesma fonte.

Ian Martin liderou a Missão das Nações Unidas em Timor-Leste (UNAMET) que supervisionou o referendo de 30 de agosto de 1999 e, posteriormente, em 2006, foi enviado especial do secretário-geral para o país, na altura envolvido numa profunda crise política.

Martin chegou hoje a Timor-Leste onde será enviado e representante do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para as comemorações do 20.º aniversário do referendo em que os timorenses escolheram a independência.

Os restantes condecorados são esperados na próxima semana.

Francesc Vendrell, 79 anos e natural de Barcelona, é considerado o funcionário das Nações Unidas que mais tempo acompanhou a questão de Timor-Leste, tendo em 1975 convencido o então sub-secretário geral Tang Ming-Chao a aprovar a realização de um relatório sobre Timor (publicado em 1976).

Vendrell teve um papel importante na produção das oito resoluções da Assembleia Geral sobre Timor-Leste, aprovadas entre 1976 e 1982, altura em que a questão ia progressivamente desaparecendo da atenção da comunidade de nações.

Depois de anos a acompanhar Timor-Leste, Vendrell, então diretor do Departamento de Assuntos Políticos da ONU, liderou a primeira delegação das Nações Unidas.