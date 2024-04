“Olhou-nos olhos nos olhos e olhou-nos como parceiros e não como adversários. Era isso que acontecia nas outras negociações. Nós éramos vistos como um adversário que estava do outro lado da mesa”, adiantou o presidente do Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem (SIPE), Fernando Mendes Parreira, criticando a anterior tutela socialista.

Fernando Parreira falava aos jornalistas após os dirigentes do SIPE, Sindicato de Enfermeiros (SE), Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (SINDEPOR), Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros Unidos (SITEU) e Sindicato Nacional dos Enfermeiros (SNE) se terem reunido hoje à tarde cerca de uma hora e meia com Ana Paula Martins no Ministério da Saúde, em Lisboa.

“Houve abertura por parte da ministra para tentar solucionar os problemas que afetam a enfermagem portuguesa. Foi entregue o nosso compromisso pela enfermagem, comum a estes cinco sindicatos, onde temos as nossas reivindicações que pretendemos ver negociadas a um curto prazo de tempo”, salientou.