A Direção-Geral do Consumidor (DGC) ordenou a retirada do mercado de um brinquedo para o banho composto por patos em plástico, de cor amarela, comercializados ‘online’ via Wish, devido a risco químico e de engasgamento.

No alerta, publicado na sua página na internet, a DGC informa que a retirada deste produto do mercado foi efetuada no âmbito do sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares (Safety Gate – RAPEX). O produto 'Rubber Squeaky Yellow Duck Shower Bath' é composto por quatro peças – um pato grande e três pequenos, de cor amarela, para o banho – todas de plástico. O defeito técnico, que motiva o alerta, é o facto de o material de plástico dos brinquedos conter "o ftalato: di-(2-ethylhexyl (DEHP)" e a peça pequena, que produz som, e também é de plástico, poder ser "facilmente destacada". No alerta, a DGC explica que aquele ftalato "pode prejudicar a saúde das crianças", causando eventuais danos, e lembra que "uma criança pode colocar a peça pequena na boca e engasgar-se". "A plataforma Wish indicou que estes produtos iriam ser retirados de comercialização", adianta naquela nota. A DGC, que é o ponto de contacto nacional do Safety Gate - RAPEX, adianta ter também transmitido estas informações às autoridades nacionais de fiscalização do mercado.