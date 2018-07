“Enquanto existirem evidências de infestação no local, são mantidas as visitas de controlo”, divulgou hoje a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, esclarecendo que aquele organismo tem feito “acompanhamento estreito” da Sociedade Avícola da Avarela, identificada como “agente causador” das pragas de moscas no concelho de Óbidos.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a DGV esclareceu que, em conjunto com a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT) e a Câmara Municipal de Óbidos, têm sido tomadas “medidas em conjunto” no sentido de solucionar os surtos de moscas.

A exploração, um aviário de perus, “tem implementado um Plano de Controlo de Moscas (PCM), utilizando produtos de combate a pragas de moscas no interior e exterior dos pavilhões”, mas, segundo a DGAV, numa visita efetuada à empresa no dia 19 de junho, “verificou-se a não aplicação de medidas corretas em função do grau de infestação”.

Em consequência, as referidas entidades determinaram, entre outras medidas, “a retirada de camas dos pavilhões, sujeitas a tratamento prévio com larvicida e adulticida, com notificação à DRAPLVT com 48 horas de antecedência”.