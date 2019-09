Depois de um quarto dia marcado pela entrada do caso de Tancos na campanha, ao quinto, o PS e o PSD convergem em Santarém, mas em alturas diferentes, indo os sociais-democratas ao encontro dos centristas no distrito de Leiria.

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, começa o dia na Feira de Lamego, visita as Caves da Murganheira, e termina em Leiria numa sessão sobre “liberdade de escola para todas as gerações”.

Já o líder social-democrata, Rui Rio, inicia a jornada com uma visita a uma colheita de arroz, em Benavente, e um almoço no Centro Educativo de Solidariedade Social de Santarém.

A caravana do PSD segue para as Caldas da Rainha para uma visitar às instalações da FRUTALVOR, faz uma ação de campanha com a população e termina com uma ‘talk’, na qual vai participar o antigo candidato presidencial e ex-militante social-democrata Henrique Neto, em Leiria.

O secretário-geral do PS, António Costa, preenche a manhã com uma ‘arruada’ em Moscavide, dedica a tarde a um encontro com jovens empreendedores e fecha o dia com um comício, em Santarém.

Em relação à coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, viaja de comboio a partir de Faro ao início da manhã, visita o Centro de Saúde da Moita durante a tarde e termina com um comício em Almada, distrito de Setúbal.

As caravanas da CDU e do PAN são as únicas que rumam ao sul ao quinto dia de campanha.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, começa a manhã no Seixal, distrito de Setúbal, com uma visita a um centro de saúde, segue para Beja, onde vai participar num almoço com apoiantes, participa numa sessão pública da CDU e conclui com um jantar da coligação.

O porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza, André Silva, participa no Fórum TSF de manhã, em Faro, segue para um almoço e visita a um projeto de agricultura biológica em Lagoa e finaliza com uma viagem à Serra de Monchique.

Na agenda dos partidos sem assento parlamentar, o presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, vai fazer um périplo pelos centros da Azambuja e Vila Franca de Xira, em Lisboa.

O dirigente do RIR e cabeça de lista pelo Porto, Vitorino Silva, participa num debate na Escola Secundária de Penafiel, no Porto, e contacta com a população em Barcelos, distrito de Braga, à tarde.

Já o Livre vai fazer uma ação de campanha na Cidade Universitária, em Lisboa, com a presença do mandatário nacional, Rui Tavares, e a cabeça de lista pela capital, Joacine Katar Moreira, participa num debate sobre direitos das pessoas migrantes em Portugal, ao final da tarde.