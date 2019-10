Criado na década de 1940, após a II Guerra Mundial, o Serviço Social do Comércio é uma entidade privada, financiada pelo comércio, que tem como objetivo proporcionar bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores daquele setor.

A sua base concetual é a "Carta da Paz Social" e, a sua ação, é fruto de um projeto cultural e educativo que trouxe, "desde a criação pelo empresariado do comércio e serviços em 1946, a marca da inovação e da transformação social", segundo a apresentação do projeto.

Os SESC estão espalhados por vários estados do Brasil, tendo o de São Paulo sido apresentado hoje por Afonso Borges, numa das primeiras conversas do Folio, como “um modelo de gestão cultural invejável no mundo”.

Tudo porque, como explicou, por seu lado, o diretor, Danilo Miranda, conta com uma rede de 43 unidades operacionais, com atividades ligadas à cultura, ao desporto, à saúde, à alimentação, ao desenvolvimento infantojuvenil, à terceira idade e ao turismo social, entre outras áreas.

As empresas de comércio financiam o SESC com “1,5% do valor do ordenado dos seus trabalhadores”, lembrou Danilo Miranda, vincando que essa “estabilidade financeira” permite àquelas estruturas desenvolver ações que contribuem para reduzir as desigualdades sociais em que o Brasil “é campeão do mundo”.

O Folio – Festival Literário Internacional de Óbidos abriu hoje na vila para 11 dias com mais de 210 iniciativas em 450 horas de programação, em torno da literatura.

Sob o tema “O Tempo e o Medo” mais de meio milhar de convidados de quatro continentes participam em 16 mesas de escritores, 12 exposições e 13 concertos que integram a programação.

Organizado em cinco capítulos (Autores, Folia, Educa, Ilustra e Folio Mais) o festival teve a sua primeira edição em 2015, num investimento de meio milhão de euros, comparticipados por fundos comunitários, sendo desde então custeado pela autarquia e por parceiros institucionais.