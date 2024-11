O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) confirmou hoje a abertura de um inquérito ao caso do homem encontrado morto nas urgências dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), revelado no sábado.

O novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), António Gandra d’Almeida, intervém durante a sua audição na Comissão de Saúde, sobre as "Altas Sociais", na Assembleia da República, em Lisboa, 03 de julho de 2024. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA Lusa