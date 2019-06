Hrafnsson referia-se a declarações feitas no domingo nos Estados Unidos pelo chefe da diplomacia britânica, o conservador Jeremy Hunt, que referiu que caso garanta o cargo de primeiro-ministro, ao qual aspira, não impedirá a entrega do australiano à justiça norte-americana.

“Numa entrevista programada para coincidir com a chegada do Presidente [Donald] Trump ao Reino Unido, um sorridente ministro dos Negócios Estrangeiros comprometeu-se a que, caso chegue a primeiro-ministro, concretizará a extradição para os EUA do fundador do WikiLeaks, Julien Assange”, denunciou o irlandês.

Segundo Hrafnsson, Hunt afirmou “incorretamente” que os delitos imputados pelos Estados Unidos ao programador informático “levaram à morte de pessoas”, e assegurou que “não fazem parte das alegações”.

O diretor do WikiLeaks também considerou “insultuoso” que o ministro, envolvido na corrida à liderança do Partido Conservador, ignore o apelo emitido na sexta-feira pelo relator especial da ONU sobre tortura, Nils Melzer, que pediu ao Executivo de Londres para impedir a extradição de Assange por existirem indícios de que não terá um julgamento justo.