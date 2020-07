Num artigo com o título “Por uma vida melhor e uma sociedade mais justa”, Francisco Lopes, membro da Comissão Política do PCP, aborda a crise causada pela pandemia de covid-19, como “o capitalismo” cria e “aproveita as mais diversas situações para agravar a exploração”, centrando-se depois em Portugal.

O ex-candidato presidencial do PCP critica soluções políticas como o bloco central, o regresso da direita, mas também governo do PS sozinho.

“A situação é grave para os trabalhadores e para o País. O caminho não é o das opções do Governo PS, da convergência do PS e PSD com o patrocínio do Presidente da República, não é o do regresso ao passado das opções reaccionárias e revanchistas do PSD, CDS e dos seus sucedâneos e aparentados do Iniciativa Liberal e do Chega”, lê-se no artigo.

Do que Portugal precisa, defendeu, é de seguir o “caminho que Abril abriu e a Constituição da República consagra e que é preciso levar à prática”.

“Portugal precisa da política patriótica e de esquerda, da convergência e da luta para a tornar possível e do reforço do PCP”, conclui Francisco Lopes, antes de defender a via de “enfrentar a ofensiva e tomar a iniciativa”.