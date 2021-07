"Lamentamos profundamente esta situação e oferecemos, de novo, as nossas mais sinceras desculpas à mãe envolvida. O pedido que lhe foi feito não está de acordo com as normas e os valores da nossa casa", escreveu a Disneylândia de Paris na sua conta de Twitter

"Não há restrições para a amamentação materna na Disneyland Paris", insistiu o parque temático.

No domingo, uma mulher publicou no Twitter a fotografia de dois seguranças que tinham "impedido uma mãe de amamentar o seu bebé de dois meses com o argumento de que estava a escandalizar os clientes estrangeiros".

A Disneyland Paris respondeu a mensagem no dia seguinte, lembrando que "colocava à disposição das mães um centro para os bebés com equipamentos adaptados e confortáveis, como assentos especiais para a lactação".

"Querida @DisneylandParis, amamentar um bebé não é um crime. Que tenham salas dedicadas é ótimo, mas nós não decidimos onde, nem quando, o bebé vai ter fome", reagiu no Twitter a ministra francesa da Cidadania, Marlène Schiappa.

"Não comecem também a estigmatizar as mães. Já é bastante duro em toda parte. Agradeço antecipadamente", completou a ministra.