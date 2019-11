Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que o tribunal não ficou com quaisquer dúvidas de que o arguido efetuou o disparo na direção do assistente para o atingir, o que só não aconteceu por razões alheias à sua vontade.

O octogenário residente em Anadia foi condenado nas penas parcelares de quatro anos e meio de prisão, por um crime de homicídio agravado na forma tentada, e um ano e meio, por um crime de detenção de arma proibida.

Em cúmulo jurídico, foi-lhe aplicada uma pena única de cinco anos de prisão que ficou suspensa.

A juíza relevou a idade avançada do arguido, que tem 80 anos e “uma vida isenta de qualquer reparo em termos criminais”.