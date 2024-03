Setúbal elege nestas eleições mais um deputado do que em 2022, por aumento do número de eleitores, e Viana do Castelo elege menos um. Braga, Setúbal, Faro e Açores são os distritos que ganham eleitores face a 2022.

AVEIRO: elege 16 deputados (642 185 eleitores) AD (7): Emídio Sousa, Silvério Regalado, Ângela Almeida, Salvador Malheiro, Almiro Rodrigues Moreira, Paula Cardoso, Paulo Lima Cavaleiro PS (5): Pedro Nuno Santos, Cláudia Santos, Carlos Neto Brandão, Hugo Oliveira, Susana Correia Chega (3): Jorge Galveias, Maria José Gomes de Aguiar, Armando Grave IL (1): Mário Lopes Como foi nas eleições de 2022: PS teve 144.198 votos e elegeu 8 deputados e o PSD teve 130.192 votos e elegeu 7 deputados. Chega teve 20.562 votos e elegeu 1 deputado. BEJA: elege 3 deputados (119 112 eleitores) AD (1): Gonçalo Valente PS (1): Nelson Brito Chega (1): Diva Ribeiro Como foi nas eleições de 2022: PS teve 29.533 votos e elegeu 2 deputados. CDU teve 12.442 votos e elegeu 1 deputado. BRAGA: elege 19 deputados (780 228 eleitores) AD (8): Hugo Soares, Ricardo Araújo, Clara Marques Mendes, Jorge Oliveira, Emídio Guerreiro, Cristina dos Santos Araújo, Carlos Ribeiro dos Reis, Carlos Cação PS (6): José Luis Carneiro, Palmira Costa, Pedro Sousa, Ricardo Costa, Irene Costa, Gilberto Anjos Chega (4): Filipe Melo, Rodrigo Taxa, Vanessa Barata, Carlos Pinto IL (1): Rui Rocha Como foi nas eleições de 2022: PS teve 207.793 votos e elegeu 9 deputados. PSD teve 172.007 votos e elegeu 8 deputados. Chega teve 28.746 votos e elegeu 1 deputado. IL teve 21.432 votos e elegeu 1 deputado. BRAGANÇA: elege 3 deputados (134 237 eleitores) AD (2): Hernâni Dias, Nuno Gonçalves PS (1): Isabel Ferreira Como foi nas eleições de 2022: PS teve 26.495 votos e elegeu 2 deputados. PSD teve 26.480 votos e elegeu 1 deputado. CASTELO BRANCO: elege 4 deputados (163 613 eleitores) AD (1): Liliana Ferreira PS (2): Nuno Fazenda, Patrícia Caixinha Chega (1): João Ribeiro Como foi nas eleições de 2022: PS teve 45.622 votos e elegeu 3 deputados. PSD teve 26.237 votos e elegeu 1 deputado. COIMBRA: elege 9 deputados (371 791 eleitores) AD (3): Rita Júdice, Maurício Marques, Martim Arnaut Syder PS (4): Ana Abrunhosa, Pedro Sales, Ricardo Lino, Raquel Ferreira Chega (2): António Pinto Pereira, Eliseu da Costa Neves Como foi nas eleições de 2022: PS teve 97.310 votos e elegeu 6 deputados. PSD teve 62.718 votos e elegeu 3 deputados. ÉVORA: elege 3 deputados (133 414 eleitores) AD (1): Sónia Ramos PS (1): Luís Dias Chega (1): Rui Cristina Como foi nas eleições de 2022: PS teve 34.693 votos e elegeu 2 deputados. PSD teve 16.902 votos e elegeu 1 deputado. FARO: elege 9 deputados (382 622 eleitores) AD (3): Miguel Pinto Luz, Cristóvão Norte, Ofélia Ramos PS (3): Jamila Madeira, Jorge Botelho, Luís Nunes Chega (3): Pedro Pinto, João Graça, Sandra Ribeiro Como foi nas eleições de 2022: PS teve 77.740 votos e elegeu 5 deputados. PSD teve 47.471 votos e elegeu 3 deputados. Chega teve 23.988 votos e elegeu 1 deputado. GUARDA: elege 3 deputados (141 450 eleitores) AD (1): Dulcineia Coito PS (1): Ana Mendes Godinho Chega (1): Carlos Melo Como foi nas eleições de 2022: PS teve 34.685 votos e elegeu 2 deputados. PSD teve 25.776 votos e elegeu 1 deputado. LEIRIA: elege 10 deputados (412 223 eleitores) AD (5): Telmo Faria, Hugo Oliveira, Sofia Carreira, João Paulo Santos, Ricardo Carvalho PS (3): Eurico Brilhante Dias, Ana Sofia Antunes, Walter Chicharro Chega (2): Gabriel Mithá Ribeiro, Luís Fernandes Como foi nas eleições de 2022: PS teve 84.253 votos e elegeu 5 deputados. PSD teve 81.778 votos e elegeu 4 deputados. Chega teve 18.918 votos e elegeu 1 deputado. LISBOA: elege 48 deputados (1 915 377 eleitores) AD (14): Luís Montenegro, Joaquim Sarmento, Ana Paula Correia, Paulo Núncio, João Vale e Azevedo, Sandra Pereira, Bruno Ventura, Manuel Homem Cristo, Margarida Saavedra, Alexandre Poço, Gonçalo Lage, Eva Luna Brás Pinho, Marco Claudino, Luís Newton Parreira PS (15): Mariana Vieira da Silva, Marcos Perestrello, Fernando Medina, Marta Temido, Pedro Delgado Alves, Sérgio Sousa Pinto, Edite Estrela, Miguel Cabrita, Pedro Vaz, Ana Paula Bernardo, Carlos Pereira, Isabel Moreira, Ricardo Lima, Cristina Begonha, André Rijo Chega (9): André Ventura, Rui Duque de Sousa, Marta Trindade, Pedro Pessanha Fernandes, Ricardo Blaufuks, Felicidade Alcântara, Bruno Nunes, Madalena Cordeiro, José Soares IL (3): Bernardo Blanco, Mariana Correia Leitão, Rodrigo Saraiva BE (2): Mariana Mortágua, Fabian Figueiredo PCP-PEV: Paulo Raimundo Livre (2): Rui Tavares, Isabel Lopes PAN (1): Inês Sousa Real Como foi nas eleições de 2022: PS teve 482.606 votos e elegeu 21 deputados. PSD teve 285.522 votos e elegeu 13 deputados. Chega teve 91.889 votos e elegeu 4 deputados. IL teve 93.341 votos e elegeu 4 deputados. CDU teve 59.995 votos e elegeu 2 deputados. BE teve 55.786 votos e elegeu 2 deputados. PAN teve 23.577 votos e elegeu 1 deputado. PORTALEGRE: elege 2 deputados (93 120 eleitores) PS (1): Ricardo Pinheiro Chega (1): Henrique Freitas Como foi nas eleições de 2022: PS teve 25.271 votos e elegeu 2 deputados. PORTO: elege 40 deputados (1 591 947 eleitores) AD (14): Miguel Guimarães, Nuno Melo, Maria Germana Rocha, Óscar Afonso, Alberto Machado, Andreia Silva Neto, António Oliveira, Francisco Lopes, Olga Freire, Hugo Carneiro, Alberto Fonseca, Ana Gabriela Cabilhas, Pedro Neves de Sousa, Francisco Sousa Vieira, PS (13): Francisco Assis, Rosário Lopes de Carvalho, Manuel Pizarro, João Silva Torres, Patrícia Faro, João Correia, Isabel Oneto, Tiago Barbosa Ribeiro, Joana Lima, Eduardo Pinheiro, José Carlos Barbosa, Isabel Andrade, Carlos Silva Braz Chega (7): Rui Afonso, Diogo Pacheco de Amorim, Cristina Rodrigues, José Carvalho, Marcus Soares dos Santos, Sónia Monteiro, Raúl Bessa Melo IL (2): Carlos Guimarães Pinto, Ana Gilvaz BE (2): Marisa Matias, José Soeiro CDU (1): Alfredo Maia Livre (1): Eduardo Costa Pinto Como foi nas eleições de 2022: PS teve 418.869 votos e elegeu 19 deputados. PSD teve 318.343 votos e elegeu 14 deputados. Chega teve 42.998 votos e elegeu 2 deputados. IL teve 50.359 votos e elegeu 2 deputados. CDU teve 32.277 votos e elegeu 1 deputado. BE teve 47.118 votos e elegeu 2 deputados. SANTARÉM: elege 9 deputados (377 315 eleitores) AD (3): Eduardo Sousa, João Moura Rodrigues, Isaura Morais PS (3): Alexandra Leitão, Hugo Costa, Mara Coelho Chega (3): Pedro Frazão, Pedro Correia, Luísa Macedo Como foi nas eleições de 2022: PS teve 89.870 votos e elegeu 5 deputados. PSD teve 58.630 votos e elegeu 3 deputados. Chega teve 23.813 votos e elegeu 1 deputado. SETÚBAL: elege 19 deputados (mais 1 em 2024) (751 385 eleitores) AD (4): Teresa Morais, Paulo Ribeiro, Bruno Vitorino, Sónia Reis PS (7): Ana Catarina Mendes, Miguel Costa de Matos, António Mendonça Mendes, Eurídice Pereira, André Pinotes Batista, João Rebelo, Clarisse Campos Chega (4): Rita Matias, Patrícia Carvalho, Nuno Gabriel, Daniel Teixeira BE (1): Joana Mortágua IL (1): Joana Cordeiro Livre (1): Paulo Muacho PCP-PEV (1): Paulo Santos Como foi nas eleições de 2022: PS teve 198.104 votos e elegeu 10 deputados. PSD teve 69.963 votos e elegeu 3 deputados. Chega teve 39.135 votos e elegeu 1 deputado. IL teve 22.217 votos e elegeu 1 deputado. CDU teve 43.529 votos e elegeu 2 deputados. BE teve 24.931 votos e elegeu 1 deputado. VIANA DO CASTELO: elege 5 deputados (menos 1 em 2024) (233 527 eleitores) AD (2): José pedro Aguiar Branco, Maria Emília Cerqueira PS (2): Marina Gonçalves, José Maria Costa Chega (1): Eduardo Teixeira Como foi nas eleições de 2022: PS teve 53.435 votos e elegeu 3 deputados. PSD teve 43.414 votos e elegeu 3 deputados. VILA REAL: elege 5 deputados (208 700 eleitores) AD (2): Amílcar Almeida, António Aguiar Machado PS (2): Fátima Pinto, Carlos Silva Chega (1): Maria Manuela Tender Como foi nas eleições de 2022: PS teve 43.489 votos e elegeu 3 deputados. PSD teve 42.135 votos e elegeu 2 deputados. VISEU: elege 8 deputados (335 711 eleitores) AD (3): António Leitão Amaro, Pedro Alves, Inês Domingos PS (3): Elsa Pais, José Cruz, João Azevedo Chega (2): João Tilly, Bernardo Pessanha Como foi nas eleições de 2022: PS teve 76.642 votos e elegeu 4 deputados. PSD teve 67.888 votos e elegeu 4 deputados. AÇORES: elege 5 deputados (230 082 eleitores) AD (2): Paulo Moniz, Francisco Pimentel PS (2): Francisco Cèsar, Sérgio Ávila Chega (1): Miguel Arruda Como foi nas eleições de 2022: PS teve 36.025 votos e elegeu 3 deputados. PSD teve 28.520 e elegeu 2 deputados. MADEIRA: elege 6 deputados (254 553 eleitores) PPD/PSD/CDS/PP (3): Pedro Coelho, Paula Margarido, Paulo Neves PS (2): Paulo Cafôfo, Josºe Iglésias Chega (1): Francisco Gomes Como foi nas eleições de 2022: PS teve 40.004 e elegeu 3 deputados. PSD teve 50.634 e elegeu 3 deputados. EUROPA: elege 2 deputados (937 185 eleitores) Por apurar Como foi nas eleições de 2022: PS teve 36.06 e elegeu 2 deputados. FORA DA EUROPA: elege 2 deputados (609 345 eleitores) Por apurar Como foi nas eleições de 2022: PS teve 19.181 e elegeu 1 deputado. PSD teve 24.143 e elegeu 1 deputado. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram