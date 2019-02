O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso amarelo o distrito de Faro devido à previsão de agitação marítima.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo vigora até às 06:00 de quarta-feira, sendo previsível “ondas de sueste com dois a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a três metros no barlavento no dia 26”.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.