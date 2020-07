Em comunicado da Media Capital divulgado às redações, é referido que o cargo de diretor cabe a Anselmo Crespo, tendo ainda como diretora-adjunta Lurdes Baeta e, como subdiretores, Joaquim Sousa Martins, Pedro Benevides e Pedro Mourinho.

"A Equipa iniciará os trabalhos no próximo dia 1 de Setembro. Até lá os membros atualmente em funções asseguram, na plenitude, as tarefas necessárias e preparam a transição", pode ler-se.

É ainda referido que "compete ao Diretor de Informação definir agora as estruturas intermédias e a organização da redação, bem como participar no processo de transformação em curso, com vista à reformulação da oferta da informação da TVI".

No comunicado é também informado que os jornalistas José Alberto Carvalho e Pedro Pinto, "dois dos principais rostos da informação da TVI, integram estes projetos com atribuições transversais".

Com as mudanças na equipa, a TVI garante que a informação do canal continuará "distintiva e irreverente", mantendo "a credibilidade que a caracteriza, sempre com o objetivo de manter uma relação de confiança com os cidadãos".