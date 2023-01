"Que o seu rosto, para o qual se apagou a luz deste mundo, seja para sempre iluminado pela verdadeira luz, que tem em Ti a fonte inesgotável", pode ler-se na publicação do Vatican News que mostra algumas das fotografias do "rito da deposição do corpo do Romano Pontífice no caixão".

Nas imagens, é colocado um pano branco na face de Bento XVI. O seu secretário particular, o arcebispo Georg Gaenswein, aparece nos registos, como tem sido habitual nos últimos dias.

É ainda mostrado o caixão de chumbo que envolve a urna do Papa emérito, bem como o túmulo onde foi sepultado. Recorde-se que foi nesse local que esteve o Papa João Paulo II até 2011, ano em que foi beatificado.