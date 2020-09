A confirmação da morte de Morillo foi dada pela polícia de Miami Beach à Variety. As autoridades receberam uma chamada de emergência às 10:42 (15:42 horas em Lisboa) e encontraram o DJ sem vida. Não foi revelada a causa de morte.

A morte de Erick Morillo ocorre dias antes do DJ se apresentar a julgamento num caso de agressão sexual. O artista foi detido em agosto depois de ser acusado de agredir sexualmente uma mulher cuja identidade foi preservada, depois de os dois terem passado música numa festa.

Morillo negou as acusações, mas uma análise de ADN comprovou o seu envolvimento. O DJ entregou-se às autoridades e deveria apresentar-se a tribunal nesta próxima sexta-feira.

Nascido em Nova Iorque, Erick Morillo — que tinha dupla nacionalidade, norte-americana e colombiana — começou a produzir música nos anos 90 sob a denominação "Reel 2 Real".

Morillo foi responsável pelo êxito "I Like to Move It", lançado em 1993 com o cantor Mad Stuntman. A música teve um grande aumento de popularidade depois de ter sido utilizada no filme de animação "Madagascar", de 2005.