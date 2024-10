Revill morreu em Ibiza, na manhã deste sábado, após “complicações decorrentes de um traumatismo craniano acidental”, informou a família, ao The Guardian.

No comunicado lê-se: “É com profundo pesar que confirmamos o falecimento prematuro de Jack Revill, conhecido por muitos como Jackmaster. Jack morreu tragicamente em Ibiza na manhã de 12 de outubro, na sequência de complicações resultantes de um traumatismo craniano acidental. A sua família - Kate, Sean e Johnny - está completamente destroçada."

No documento consta ainda um pedido da família: “Embora profundamente tocada pelo apoio esmagador de amigos, colegas e fãs, a família pede gentilmente privacidade enquanto navega na imensa dor desta perda devastadora.”

Nascido em Glasgow, na Escócia, Revill trabalhou na conhecida loja de discos Rubadub, na mesma cidade, e tornou-se cofundador da editora discográfica Numbers.

Recentemente, lançou o single Nitro, com a participação de Kid Enigma, dizendo à revista de música Electronic Groove: “Senti-me entusiasmado e inspirado no clube. Infelizmente, esses momentos são raros atualmente. A culpa é dos telemóveis e das pessoas que não dançam. Estou muito grato aos meus fãs, mas entrei na música porque adoro dançar. É uma forma de arte perdida neste momento, penso eu.”

A dupla eletrónica Disclosure esteve entre os que prestaram homenagem, escrevendo no Instagram: “Não posso acreditar nisto. Coração partido. Obrigado por todas as memórias incríveis e inspiração Jack. Isto é simplesmente horrível, horrível, horrível”.

Um post da conta oficial do Instagram do duo DU CamelPhat na página do Instagram de Revill dizia: “Não posso acreditar no que estou a ler... numa indústria cheia de Ego, foste sem dúvida um dos tipos mais simpáticos que conhecemos ao longo do caminho. Os nossos pensamentos estão com a família e amigos. RIP meu amigo x”.