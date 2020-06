Os manifestantes em Bristol arrancaram a estátua de Edward Colston do seu pedestal no domingo e atiraram-na à água do rio Avon, durante um protesto desencadeado pela morte do afroamericano George Floyd pelas mãos de um policial branco nos Estados Unidos.

Foi recuperada na manhã de hoje e "está a ser levada para um lugar seguro antes de se tornar parte da coleção do nosso museu", anunciou a autarquia de Bristol.

Colston era um alto funcionário da Royal African Company no final do século XVII, que enviou centenas de milhares de pessoas da África Ocidental à escravidão na América do Norte e Caraíbas.

Quanto a esta estátua, o artista de rua Banksy, originário da cidade, propôs uma solução para que defensores e detratores cheguem a um acordo: "Tiramos a estátua da água, colocamos de volta no pedestal, amarramos um cabo à volta do seu pescoço e agregamos estátuas de bronze, em tamanho real, dos manifestantes a derrubá-la", reproduzindo a cena de domingo, propôs no Instagram. "Assim, todos ficam felizes", sugeriu.

A destruição da estátua de Colston provocou a condenação do governo britânico, mas reacendeu reivindicações em todo o país para que se retirem outros monumentos históricos controversos.

Já na passada terça-feira, 9 de junho, coincidindo com o enterro de Floyd do outro lado do Atlântico, vários ativistas britânicos convocaram uma manifestação em Oxford contra a estátua de Cecil Rhodes, magnata da mineração e político colonial na África do Sul no século XIX.

Já em 2016 tinha sido organizados protestos contra a efígie de Rhodes, que adorna um prédio da Oriel College naquela renomada cidade universitária. Os ativistas não alcançaram o seu propósito, mas, agora, vêem-se encorajados, especialmente depois do derrube da estátua de Colston.

As autoridades da cidade costeira de Bournemouth tinham previsto retirar nesta quinta uma estátua de Robert Baden-Powell (1857-1941) — fundador do movimento dos Escuteiros e acusado de racismo, homofobia e vínculos com os nazis — por medo de que também acabe na água.

No entanto, algumas dezenas de manifestantes agruparam-se no seu entorno para defendê-la, ressalvando a importância que tem para perto de 54 milhões de Escuteiros em todo o mundo.

E se a Universidade de Liverpool anunciou que vai renomear um prédio que atualmente leva o nome do ex-primeiro-ministro William Gladstone, devido aos seus vínculos com o tráfico de escravos, na terça-feira, as autoridades do leste de Londres retiraram do distrito de Docklands uma estátua de Robert Milligan, cuja família era proprietária de plantações de açúcar na Jamaica.

O debate sobre o passado colonial do Reino Unido não é recente e há vários anos que o país é pressionado para que devolva obras como os frisos do Partenon de Atenas, exibidos no Museu Britânico, em Londres.

"Chegou a hora de um debate nacional franco sobre o legado do colonialismo", escreveu no Twitter a deputada do Partido Trabalhista Layla Moran, que pediu a destruição da estátua de Cecil Rhodes, "um supremacista branco que não representa os valores de Oxford em 2020".

Em Londres, perto do Parlamento, a estátua do ex-primeiro-ministro conservador e herói da Segunda Guerra Mundial Winston Churchill, cujas declarações sobre questões raciais causaram polémica, também foi atacada no passado fim de semana.

A luta, de resto, estendeu-se a outras regiões do Reino Unido, como em Edimburgo, na Escócia, onde a estátua do político Henry Dundas, que trabalhou para atrasar a abolição da escravatura, também é polêmica. Adam McVey, do conselho municipal, disse que a estátua não lhe faria falta se fosse removida, em apoio aos ativistas contrários ao racismo.

Os protestos pela morte de Floyd também resultaram na destruição de estátuas nos Estados Unidos.

Uma efígie de Cristóvão Colombo foi arrancada e atirada a um lago na terça em Richmond, Virgínia, e outra foi vandalizada no centro de Miami, coberta com tinta vermelha e mensagens que diziam "As ruas são nossas", "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam) e "George Floyd".