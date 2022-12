Do início de uma encarniçada guerra na Ucrânia sem fim à vista às ações climáticas que se espalharam pelos museus do mundo. Da celebração dos 70 anos de reinado de Isabel II à sua morte e subida de Carlos III ao trono. Dos trágicos incêndios do verão à consagração de um astro argentino como campeão do mundo de futebol. O final do ano traz-nos a oportunidade de recordar as melhores fotografias de 2022. Esta é a nossa seleção.