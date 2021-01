Apesar de se ter registado um aumento do número de eleitores a viver no estrangeiro, de 100 mil para 1,5 milhões com o recenseamento "automático", muitos emigrantes não puderam votar.

Foi para contornar esta situação que a modelo Sara Sampaio apanhou um avião para poder exercer o seu direito de voto em Nova Iorque, nos Estados Unidos, informou através de uma publicação na rede social Twitter.

Numa outra publicação, Sara salienta que no seu caso ainda tem “meios” para apanhar um avião, mas destaca que nem todos têm a mesma possibilidade.

Há horas, deu nota de ter concretizado o voto com sucesso e de forma rápida, tendo posteriormente apelado ao voto.

Na imagem publicada, Sara Sampaio colocou a caneta sobre o nome do candidato André Ventura, omitindo-o do boletim de voto. Recorde-se que, dia 19 de janeiro, a manequim tinha recorrido à mesma rede social partilhando a sua opinião em relação ao respetivo candidato, tendo posteriormente sido criticada por Maria Vieira, mandatária presidencial de André Ventura para as comunidades portuguesas emigrantes.