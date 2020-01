Conta o The Guardian que, no Reino Unido, as doações de esperma são escassas. Por isso, a cada ano são importadas pelo menos 7.000 amostras, principalmente da Dinamarca e dos EUA, de forma a ser possível acompanhar a procura das clínicas de fertilidade, que tem vindo a aumentar. No Reino Unido, em 2017, 2.345 bebés nasceram fruto de doações de esperma.

Para resolver esta questão, a comunidade científica tem já uma proposta, publicada no Journal of Medical Ethics: os homens poderiam dar consentimento para que o seu esperma fosse extraído quando morressem, sendo depois usado ​​para ajudar casais com problemas de infertilidade.

"Sabemos que há uma escassez de doadores de esperma no Reino Unido e esta é uma maneira de resolver o problema", disse Joshua Parker, médico e especialista em ética do hospital Wythenshawe em Manchester. "Consideramos que seria ético permitir que os homens doem voluntariamente os seus espermatozóides para serem usados ​​por estranhos após a morte", referiu.

No artigo publicado, os investigadores referem que estas doações são, além de "tecnicamente viáveis", "eticamente admissíveis". Além disso, para recolher esperma são utilizados procedimentos que, em vida, podem ser desagradáveis: um deles requer a inserção de uma sonda retal que eletrocuta a próstata para estimular a ejaculação e o outro exige que o escroto seja aberto para obter acesso direto às células.

Até ao momento, estudos sugerem que o esperma de homens que morreram pode resultar em gravidezes viáveis ​​e em crianças saudáveis, quando recuperado até 48 horas após a morte. A doação enquadra-se, segundo os investigadores, no mesmo método que a doação de órgãos.

"Se é moralmente aceitável que indivíduos possam doar os seus tecidos para aliviar o sofrimento de outras pessoas por transplantes, não vemos razão para que isso não possa ser estendido a outras formas de sofrimento como a infertilidade", disseram.

Um outro argumento utilizado para legitimar esta opinião é a diversidade de material genético disponível. Com estas doações pós-morte seria possível aumentar a diversidade de espermatozóides, o que pode ser benéfico para alguns casais que procuram esperma de homens de uma determinada etnia.

Questão ética: conhecer ou não o doador

Contudo, há um pormenor ético que levanta questões. No Reino Unido, as doações de esperma não são anónimas. Segundo o jornal britânico, as crianças concebidas por doadores podem entrar em contacto com os seus pais quando completam 18 anos de idade, embora nem todos o façam.