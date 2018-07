“É um drama. As empresas não empregam doentes, principalmente com sinais físicos das doenças, como nas mãos ou o coxear”, afirmou à Lusa Arsisete Saraiva, presidente da Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide (ANDAR).

A esta organização chegam com frequência relatos de trabalhadores que “têm de esconder a doença, pois caso contrário são despedidos”. E a pressão não é só da parte de quem manda, já que em alguns casos são os próprios colegas que acusam os trabalhadores doentes de fingir porque não querem trabalhar.

Mas estes são aqueles que têm “a sorte” de conseguir um emprego. “Se a doença já é visível — como a deformação das mãos e dos pés — os empregadores arranjam desculpas e alegam que o lugar já está ocupado”, disse a presidente da ANDAR, que estima existirem 40 mil portadores desta doença em Portugal.

António Santos, 47 anos e doente do foro respiratório, contraiu uma doença no pulmão ao manusear produtos químicos numa empresa da Marinha. “Em três anos dei cabo da minha saúde”, afirmou, lamentando que, para os seus chefes e até colegas, apenas tenha sido visto como doente quando passou a andar com a bomba de oxigénio.

“Mesmo com relatórios médicos, as pessoas com quem trabalhava não me davam qualquer importância”. A doença prejudicou-o na avaliação: “Tive zero. Diziam que não queria trabalhar, mas eu não podia sequer apanhar pó ou fazer esforços. Fui castigado pela doença”.

Os doentes hemofílicos (portadores de uma deficiência no processo de coagulação do sangue) também são confrontados com faltas de resposta às suas limitações. Um doente, que não quis ser identificado, disse à Lusa que “os locais de trabalho, regra geral, não estão também preparados para esse tipo de deficiência a níveis como o estacionamento perto dos locais de trabalho ou da deslocação entre pisos”.

Por outro lado, “as faltas inerentes à doença normalmente são contabilizadas como absentismo, o que vai penalizar normalmente a evolução e progressão da carreira, partilhas, avaliação de desempenho, atribuição de créditos, entre outros”.

Segundo este doente, um dos mil que se estima existirem em Portugal, “no final da carreira e com as limitações a serem maiores a cada dia que passa, a reforma antecipada é travada a todo o custo, levando mesmo a que seja mais fácil o recurso à baixa médica de longa duração”.