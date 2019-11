“Na parte dos hospitais não há oncologia em permanência no serviço de urgência, ou seja, fora da hora do serviço de oncologia os doentes oncológicos são avaliados muitas vezes por outra especialidade em contexto de urgência geral”, explicou Paulo Cortes.

O responsável acrescentou ainda que, com o crescente número de doentes com cancro e as potenciais toxicidades agudas associadas sobretudo a tratamentos com quimioterapia e imunoterapia, a parceria entre a SPO e o SNS24 acaba por complementar o apoio a estes doentes.

“Fizemos esta parceria estratégica em que o doente tem apoio 24 horas por dia, com algoritmos desenhados e posteriormente validados pela DGS”, explicou o especialista.

Paulo Cortes sublinhou ainda que este serviço “funciona como um apoio complementar”.

“[Os doentes] Podem receber vários tipos de indicações, ou seja, podem fazer autocuidados, possíveis de resolver sem ir ao hospital, podem ser referenciados para cuidados diferidos no serviço de oncologia ou, se for uma situação muito aguda, o próprio serviço vai espoletar a chamada do INEM”, adiantou.