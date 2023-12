A informação da transferência dos 27 doentes, que ainda decorre e deverá ficar finalizada durante o dia de hoje, foi adiantada à Lusa por fonte oficial do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

A mesma fonte adiantou que os trabalhos de apuramento da origem do incêndio que deflagrou na manhã de hoje continuam ainda sem resultados concretos.

Entretanto, de acordo com uma publicação no Facebook, o CHTS deu conta dos "elevados danos nas instalações e equipamentos, que vão tornar inoperacional, durante os próximos dias/semanas, aquele serviço" do hospital.

O incêndio que deflagrou esta manhã na ala psiquiátrica do hospital Padre Américo causou ferimentos ligeiros em dois funcionários e um utente.

As causas para este incêndio, cujo alerta foi dado às 08:02, são esconhecidas.

De acordo com os bombeiros voluntários de Penafiel, no combate às chamas estiveram envolvidos 27 bombeiros, auxiliados por 14 veículos. Somam-se meios da GNR e do INEM, num total de mais de três dezenas de operacionais