A PJ de Setúbal anunciou hoje a detenção de duas pessoas por suspeita de crimes de acesso ilegítimo, burla informática, branqueamento e tráfico de estupefacientes, tendo sido constituídos cinco arguidos e congeladas contas bancárias de 400 mil euros.

Os detidos, um homem e uma mulher, de 37 e 27 anos, respetivamente, foram detidos durante uma operação da Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

“No decurso da investigação veio a ser desmantelada uma célula de um grupo organizado internacional, instalada em território nacional desde julho do ano transato, que, de forma continuada, numa atuação conhecida por ‘phishing’, se vinha apoderando de quantias monetárias de terceiros, com posterior branqueamento dos valores ilicitamente obtidos”, refere a PJ em comunicado.

Segundo o documento enviado à agência Lusa, na ‘Operação Viking’ foram realizadas seis buscas e constituídos cinco arguidos, entre os quais algumas ‘money mules’ (correios de dinheiro) utilizadas.

“Foram congeladas contas bancárias cujo saldo ascende a mais de 400 mil euros, apreendidos dois veículos, cocaína e haxixe, diversos documentos com interesse probatório, equipamentos informáticos e outros bens adquiridos pelos visados com proventos obtidos através do esquema fraudulento em investigação”, acrescenta.

Os dois detidos vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.