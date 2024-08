O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso laranja, para sexta-feira e sábado, aos distritos de Castelo Branco, Guarda e Viseu.

Em aviso vermelho estão os distritos de Vila Real e Bragança, entre as 9:00 de dia 9 de agosto e as 18:00 de dia 10.

Na sexta-feira, as temperaturas máximas vão oscilar entre os 25ºC (Aveiro) e os 41ºC (Castelo Branco). Já no sábado, as máximas situam-se entre os 27ºC (Aveiro) e os 41ºC (Évora).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. O amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Por sua vez, o aviso vermelho surge quando está em causa uma situação meteorológica de risco extremo.