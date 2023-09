Tudo o que parecia ser uma simples saída à noite virou pesadelo para dois jovens estudantes universitários. A noite de 31 de março jamais será esquecida para estes dois madeirenses que foram divertir-se numa discoteca no Porto, mas após saírem acabaram foram sequestrados por dois homens, de acordo com o Jornal de Notícias.

"Estes logo apontaram uma faca e uma pistola aos jovens para os obrigar a dar-lhes todo o dinheiro e objetos de valor que possuíam. Não satisfeitos, a dupla criminosa também forçou os universitários a deslocarem-se, a pé, para o bairro de Ramalde, situado nas imediações do espaço de diversão noturna. E foi aí que, sempre ameaçados com a faca e a pistola, os jovens foram obrigados a entregar todos os cartões bancários e respetivos códigos que tinham", lê-se no artigo.

Depois de darem os dados dos cartões aos sequestradores, um deles acabou por deslocar-se a um multibanco sozinho, ao passo que o outro manteve, sob ameaça de arma, os dois jovens retidos. Tudo para que o outro ladrão confirmasse que os dados dos cartões, nomeadamente o código, estivesse correto. Confirmou, levantou o dinheiro que quis e só depois os dois sequestradores libertaram os estudantes.

De acordo com o Jornal de Notícias, e após queixa feita na polícia, um dos alegados sequestradores foi detido na semana passada, quase seis meses depois do assalto.