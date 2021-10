Dois fortes sismos foram registados no domingo ao largo da Ilha Grande, no estado norte-americano do Havai, o maior com magnitude de 6,2 na escala de Richter, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O primeiro, um sismo de magnitude 6,1, ocorreu cerca de 29 quilómetros a sul de Naalehu, a 17 quilómetros de profundidade. Vinte minutos depois, a agência norte-americana registou um segundo sismo na mesma zona, com magnitude de 6,2 na escala de Richter. O Serviço Nacional de Meteorologia em Honolulu não emitiu alerta de tsunami, não havendo registo de vítimas ou de danos materiais.