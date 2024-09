Dois homens foram acusados de roubo de uma das obras de arte mais conhecidas de Banksy, a Girl With Balloon, que desapareceu de uma galeria na New Cavendish Street, no centro de Londres.

Larry Fraser, de 47 anos, de Beckton, e James Love, de 53, de North Stifford, foram acusados do crime na passada quinta-feira e mantidos sob custódia policial desde então.

O momento do assalto à galeria foi gravado por câmaras de vigilância e as imagens estão a ser agora divulgadas nas redes sociais como mostra o The Sun, na rede social X.

Segundo o The Guardian, a polícia metropolitana Flying Squad iniciou a investigação depois de a galeria ter sido assaltada cerca das 23h00 locais no passado domingo. A obra do artista de rua inglês foi a única a ser roubada.

A criação já foi, entretanto, recuperada.

A imagem de uma menina a segurar um balão vermelho, em forma de coração, foi pintada, pela primeira vez, num muro no leste de Londres, em 2002. Mais tarde, a pintura apareceu na Ponte de Waterloo e, sucessivamente, noutros lugares.

Ao longo dos últimos anos, inúmeras impressões de edição limitada, ou mesmo versões pulverizadas à mão, foram leiloadas a milhares de euros.

Aliás, em 2018, a obra chegou a arrecadar 1 milhão de libras (cerca de 1.185.010 de euros). No entanto, a mesma autodestruíu-se, caindo através da parte inferior da moldura que a sustentava. Mesmo assim, o licitante vencedor manteve a compra e aquela criação recebeu o nome de "Love Is in the Bin".

Três anos depois, a "peça autodestruída" foi vendida por um valor recorde de 18,5 milhões de libras (cerca de 21.918.792 de euros), na Sotheby's, em Londres.