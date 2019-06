Na quarta-feira, as forças de segurança também detiveram Yasser Amran, vice-líder do SPLM-N, integrante de uma antiga rebelião do sul que esteve em conflito com o poder central do Presidente Omar al-Bashir.

A sua prisão foi fortemente condenada pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

O ex-chefe de Estado Omar al-Bashir foi derrubado a 11 de abril pelo exército, a favor de uma revolta popular sem precedentes desencadeada quatro meses antes.

O Conselho Militar que assumiu o poder iniciou negociações com os líderes dos protestos em torno de uma transição pós-Bashir.

As negociações foram suspensas a 20 de maio, com cada um dos lados quer liderar a transição. Na segunda-feira, as forças de segurança dispersaram brutalmente uma manifestação, deixando dezenas de mortos e centenas de feridos, segundo os líderes dos protestos.

Durante a visita do primeiro-ministro etíope, na sexta-feira, os generais disseram que estavam “abertos a negociações”, mas a ALC estabeleceu condições que incluem uma investigação internacional sobre o “massacre” ocorrido nos protestos.