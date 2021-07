Quase dois meses depois do último encontro, a sede do Infarmed, em Lisboa, voltou hoje a acolher mais uma reunião entre políticos e peritos. Da epidemia a diferentes velocidades aos planos para vacinar os adolescentes a partir de agosto, passando pela efetividade do tipo de vacina mRA e pela previsão de "um Inverno no qual a vida se pode aproximar muito daquilo que era antes", os especialistas deixaram a sua análise para aquilo que deve ser o caminho para o futuro. Ponto por ponto, recorde o essencial do que foi recomendado ao Governo e aquilo que deixou Marcelo Rebelo de Sousa "irritantemente otimista".

NUNO FOX/LUSA