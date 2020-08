"Os tiros provocaram a morte a duas pessoas e uma terceira pessoa está hospitalizada com ferimentos graves, mas que não colocam a sua vida em perigo", anunciou a polícia de Kenosha no Twitter.

Os vídeos nas redes sociais mostram pessoas a correr pelas ruas de Kenosha, no Estado do Wisconsin, enquanto se ouvem tiros, em algumas das imagens podem ver-se homens feridos no chão.

Os eventos ocorreram quando centenas de pessoas expressaram a sua raiva, pela terceira noite consecutiva, depois de um vídeo ter mostrado o afro-americano Jacob Blake a ser repetidamente alvejado por um polícia branco no domingo, em Kenosha.

O agente disparou várias vezes nas costas de Blake, de 29 anos, quando este abria a porta de um veículo, onde estavam os seus três filhos menores, o que foi gravado por câmaras de telemóvel de testemunhas. A vítima permanece internada no Hospital Froedtert, em Milwaukee.