De acordo com um comunicado da polícia local, "um homem de 53 anos entrou num pavilhão por volta das 07h45 e atirou em duas pessoas. Funcionários da segurança da fábrica prenderam o suspeito e entregaram-no à polícia, que o prendeu provisoriamente sem resistência".

Segundo as autoridades, "os dois homens de 44 anos sucumbiram aos ferimentos".

"O pavilhão da fábrica em questão foi evacuado e os funcionários estão a ser atendidos pela polícia e pelo pessoal de apoio da própria empresa", é ainda referido.

É também informado que "a polícia e equipas de resgate ainda estão no local com um grande número de forças" e que "todas as instalações da fábrica foram verificadas e protegidas", pelo que "não há perigo para a população".

Não são ainda conhecidos os motivos que levaram ao tiroteio.

“Estamos profundamente chocados e tristes com as trágicas notícias de Sindelfingen esta manhã. Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e todos os colegas no local”, disse a Mercedes-Benz em comunicado citado pela CNN internacional.

As vítimas do tiroteio trabalhavam para um prestador de serviços externo, foi acrescentado na nota.

Fundada em 1915, a fábrica em Sindelfingen é a fábrica mais antiga da marca e emprega 35.000 pessoas, de acordo com o site da empresa. Produz os Mercedes-Benz Classe E e Classe S.