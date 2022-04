“O suspeito colocou-se em fuga. Não o conseguimos encontrar”, disse um porta-voz da autoridade à France-Presse.

O ataque aconteceu por volta da 01:00 (hora de Lisboa) na Oudekerksplein (Praça da Igreja Velha, em português), em pleno ‘coração’ do ‘Red Light District’, revelou a polícia, que foi alertada por uma testemunha.

“Duas pessoas ficaram feridas. Uma foi tratada no local e a outra foi transferida para o hospital”, especificou o porta-voz.

Localizado no coração da cidade, o Bairro da Luz Vermelha, perto da estação central, é uma das maiores atrações turísticas de Amesterdão.

Apesar do impacto da crise de saúde pública, resultante da pandemia de covid-19, estava particularmente lotado no fim de semana de Páscoa e, segundo o diário neerlandês Het Parool, muitas pessoas estavam no local no momento da ocorrência.