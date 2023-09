A notícia é avançada pelo jornal britânico The Guardian, que cita meios marroquinos, sobre um acontecimento que terá acontecido esta na terça-feira.

De acordo com essas informações, Bilal Kissi e Abdelali Merchouer, ambos com dupla nacionalidade franco-marroquina, foram atacados depois de fazer uma curva errada na estância balnear de Saïdia, no extremo nordeste de Marrocos, informou o site de notícias marroquino Le360, citando uma testemunha.

Um terceiro homem, Smail Snabe, também franco-marroquino, foi preso pela guarda costeira argelina e compareceu em tribunal esta quarta-feira, disse o mesmo site.

Havia quatro homens no grupo na terça-feira, todos a praticar jet ski.

“Nós perdemo-nos, mas continuamos até nos encontrarmos na Argélia”, disse Mohamed Kissi, um sobrevivente e irmão de Bilal Kissi, segundo o site marroquino Al Omk. “Sabíamos que estávamos na Argélia porque um barco preto argelino veio na nossa direção” e os que estavam a bordo “dispararam contra nós”, disse ele.

“Graças a Deus não fui atingido, mas mataram o meu irmão e o meu amigo. Eles prenderam o meu outro amigo”, acrescentou. “Cinco balas atingiram o meu irmão e o meu amigo. O meu outro amigo foi atingido por uma bala”, teria dito Kissi.

“Perdemo-nos e ficámos sem combustível”, disse ainda, acrescentando que foi recolhido pela marinha marroquina, que o levou de volta à marina de Saidia.