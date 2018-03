A operação de busca para encontrar um homem que desapareceu hoje no mar, na Póvoa de Varzim (Porto), será retomadas no domingo ao amanhecer, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional.

A operação será retomada com a presença de um navio-patrulha, uma aeronave da Força Aérea e, em terra, com patrulhas da Polícia Marítima e no Instituto de Socorro a Náufragos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, o alerta de desaparecimento do homem foi dado pelas 07:20 de hoje.

No local estiveram meios da Póvoa de Varzim, de Vila do Conde e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Hoje a operação de busca foi coordenada pela Marinha e decorreu sobretudo na zona do molhe sul do Porto da Póvoa de Varzim.