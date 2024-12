“Declaro a insolvência da Trust in News”, lê-se na decisão do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste.

Esta decisão acontece no mesmo dia em que os trabalhadores da TiN, dona da Visão, Exame, entre outros títulos, se concentram no Largo de Camões, em Lisboa, para denunciar a situação do grupo.

O tribunal nomeou como administrador de insolvência André Fernando de Sá Correia Pais e decretou a “apreensão imediata, para entrega ao/à administrador/a da insolvência, dos elementos de contabilidade da insolvente e de todos os bens (ainda que arrestados, penhorados ou apreendidos)”, lê-se no documento.

“Fixo em 30 dias o prazo para reclamação de créditos” e “designo, para realização da assembleia de apreciação do relatório a apresentar pelo/a administrador/a da insolvência, o próximo dia 29 de janeiro de 2024, pelas 11h00”, refere a decisão.

O tribunal nomeou ainda a Comissão de Credores, que tem como membros efetivos o Instituto da Segurança Social, Autoridade Tributária, Impresa Publishing, Novo Banco e Representante dos trabalhadores a indicar pela Comissão de Credores.

Os CTT e o BCP são membros suplementes desta Comissão.

A TiN, que detém 16 títulos, entre os quais a Visão, Exame, Exame Informática, Jornal de Letras, Caras, Activa, TV Mais, viu o Plano Especial de Revitalização (PER) ser reprovado em 5 de novembro, tendo em 12 de novembro a administração anunciado a intenção de apresentar um plano de insolvência, requerendo a convocação de uma assembleia de credores para apresentação e fundamentação de um plano de recuperação.