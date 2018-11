O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou esta quinta-feira fechar a fronteira com o México por um período não revelado, caso considere que o seu aliado do sul perdeu o "controlo".

No dia em que os EUA celebram o Dia de Ação de Graças, Donald Trump cita a situação envolvendo uma caravana de refugiados, vinda da América Central e a caminho dos EUA, que se encontra acampada em Tijuana, no México, para justificar a possibilidade de decretar o encerramento de fronteiras com este país.

Trump disse que se trata de “uma situação realmente má” e afirmou que se for considerada “incontrolável” obrigará a “fechar a entrada nos EUA até que se possa garantir o controlo” e que este encerramento se aplicará a toda a extensão de fronteira com o México.

O Presidente dos EUA também referiu que autorizou as tropas americanas estacionadas na fronteira a usar força letal contra os migrantes, “se for necessário”, acrescentando: “Espero que tal não seja necessário”.

Donald Trump, que foi celebrar em família o Dia de Ação de Graças na Florida, afirmou aos jornalistas que não tinha escolha, porque está a “lidar com pessoas rudes”.