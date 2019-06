O presidente norte-americano ameaçou também uma série de decisões drásticas para conter o fluxo de migrantes da América Central que tentam atravessar a fronteira no sul do país. Recentemente, deixou cair a ameaça de impor tarifas alfandegárias ao México, depois do país ter concordado em enviar a guarda nacional para a fronteira e intensificar os esforços de coordenação e fiscalização.

Um alto funcionário mexicano disse, na segunda-feira, que há três semanas o número de migrantes na fronteira com os Estados Unidos era de 4.200, enquanto agora esse número baixou para 2.600.

A imigração foi um tema central para a eleição de Donald Trump em 2016, e espera-se que o Presidente use esse tema enquanto abre caminho para a campanha de 2020.

Trump vai lançar hoje formalmente a sua candidatura à reeleição, durante um comício em Orlando, na Florida, um estado crucial para a reentrada na Casa Branca.