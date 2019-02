Donald Trump já assinou o decreto executivo que impõe a situação de emergência nacional e que lhe permite ter acesso às verbas necessárias para a construção de um muro na fronteira dos EUA com o México.

Sarah Senders, porta-voz da Casa Branca, publicou há instantes uma foto do presidente na Sala Oval a assinar a declaração.

"Vou assinar a emergência nacional", declarou o presidente norte-americano, ao início desta tarde, no Rose Garden da Casa Branca, em Washington.

Com esta decisão executiva, Donald Trump vê assegurados os fundos que precisa para a construção de um muro na fronteira dos EUA com o México, algo que é uma das bandeiras da sua campanha de 2016.

Trump justificou a sua decisão com outras semelhantes de ex-presidentes — "tal como aconteceu antes com outros presidentes" — e com a tentativa de combater o tráfico de droga, a imigração clandestina e a "entrada de criminosos e gangues" no país.

A decisão, que é considerada pelos democratas como uma tentativa inconstitucional de financiar o muro, pode dar início, agora, a uma batalha judicial que poderá terminar no Supremo Tribunal.

O bloqueio da declaração de urgência nacional parece ser difícil de acontecer no Congresso, dado o equilíbrio de poder, mas as reações que se seguiram ao anúncio da Casa Branca apontam para que muita da oposição passe pelos tribunais, através de processos judiciais.

O Congresso dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira à noite, 24 horas antes de se esgotarem os fundos, uma lei orçamental que, se ratificada pelo Presidente Donald Trump, evitará uma nova paralisação parcial do Governo.

Depois do Senado, foi a vez da Câmara dos Representantes aprovar o financiamento da administração norte-americana de 333 mil milhões de dólares, com 300 votos a favor e 128 contra.

Antes da votação no Congresso, já Trump tinha informado, através da Casa Branca e do chefe da maioria republicana no Senado de que iria promulgar este financiamento, mas também declarar “urgência nacional” para garantir as verbas para o muro.